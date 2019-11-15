20 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte sınırlı sayıdaki ŞOK aktüel ürünleri..

20 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında mı? sorusu ŞOK market müşterileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Katalogda yine çok cazip fırsatlara yer veriliyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler 20 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunu merak ediyor. Katalogda Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL'den, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere Yudum Ayçiçek Yağı 2 Litre 19 TL'den, Finish Hepsi 1 Arada Kapsül 90'lı 36,95 TL'den satışa sunuluyor..