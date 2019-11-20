20 Kasım 2019 ŞOK aktüel ürünleri sizleri bekliyor! İşte ŞOK aktüel katalog ürünleri..

20 Kasım 2019 ŞOK aktüel ürünleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri kaçırmak istemeyenler bugün ŞOK marketin yolunu tutuyor. Öğretmenler Günü’ne Özel indirimli ürünler de ŞOK markette. ŞOK 20 Kasım kataloğunda Alpina 3’lü Cam Ankastre Set yalnızca 1079 TL'den, Derin Dondurucu Saklama Kabı 7,95 TL'den, Kayın ağacından üretilmiş 180 x 80 x 170 cm ölçülerinde Ahşap Çocuk Yatağı 799 TL'den müşterilere sunuluyor. İşte 20 Kasım ŞOK aktüel ürünleri..