20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri
BİM 20 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünleri neler? Bu hafta kataloğu içerisinde elektrikli bisiklet 1.999 TL’den, Samsung Galaxy cep telefonu 1.799 TL’den, Fakir toz torbasız elektrik süpürgesi 479 TL’den, Tefal buharlı ütü 189 TL’den, blender seti 159 TL’den, erkek bakım seti 129 TL’den, saç düzleştirici 59,90 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.
20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 17 Eylül’de Finish bulaşık makinesi jel deterjan 29,90 TL’den, Bill 2 lt. sıvı çamaşır deterjanı 12,90 TL’den, çamaşır sodası 4,95 TL’den satışa çıkarılıyor. 20 Eylül kataloğu içerisinde ise elektrikli bisiklet 1.999 TL, Samsung Galaxy cep telefonu 1.799 TL, Fakir toz torbasız elektrik süpürgesi 479 TL, Tefal buharlı ütü 189 TL, blender seti 159 TL, erkek bakım seti 129 TL, saç düzleştirici 59,90 TL fiyatı ile bulunuyor.