20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta markete yeni ürünler gelmeye devam ediyor. Salı ve cuma günleri market raflarına yeni ürünler ekleniyor. 17 Aralık Salı günü Calvin Klein 100 ml parfüm 159 TL’den, kadın deodorant 8,95 TL’den, dudak koruyucu 9,95 TL’den, fondöten 12,90 TL’den satışa çıkarılıyor. 20 Aralık kataloğunda modern yan sehpa 99 TL, tek çekmeceli çok amaçlı dolap 249 TL, tüm sevi kapsayan wifi sistemi 149 TL fiyatı ile bulunuyor.