20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri
BİM aktüel ürünler kataloğunda her hafta yeni ürünler bulunuyor. 20 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta yeni ürünler market raflarına ekleniyor. Bu hafta kataloğunda modern yan sehpa 99 TL, tek çekmeceli çok amaçlı dolap 249 TL, tüm sevi kapsayan wifi sistemi 149 TL, narenciye sıkacağı 49,90 TL, çay-kahve saklama kabı 24,90 TL fiyatı ile yer alıyor.
20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta markete yeni ürünler gelmeye devam ediyor. Salı ve cuma günleri market raflarına yeni ürünler ekleniyor. 17 Aralık Salı günü Calvin Klein 100 ml parfüm 159 TL’den, kadın deodorant 8,95 TL’den, dudak koruyucu 9,95 TL’den, fondöten 12,90 TL’den satışa çıkarılıyor. 20 Aralık kataloğunda modern yan sehpa 99 TL, tek çekmeceli çok amaçlı dolap 249 TL, tüm sevi kapsayan wifi sistemi 149 TL fiyatı ile bulunuyor.