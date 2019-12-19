20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 20 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta Salı ve Cuma günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. 20 Aralık kataloğunda modern yan sehpa 99 TL, tek çekmeceli çok amaçlı dolap 249 TL, tüm sevi kapsayan wifi sistemi 149 TL, narenciye sıkacağı 49,90 TL, çay-kahve saklama kabı 24,90 TL fiyatı ile bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.