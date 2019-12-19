20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi
20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler market raflarına ekleniyor. Cuma günü markete modern yan sehpa 99 TL, tek çekmeceli çok amaçlı dolap 249 TL, tüm sevi kapsayan wifi sistemi 149 TL, narenciye sıkacağı 49,90 TL, çay-kahve saklama kabı 24,90 TL fiyatı ile geliyor. Haberimiz içerisinden tüm aktüel ürünler ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 20 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta Salı ve Cuma günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. 20 Aralık kataloğunda modern yan sehpa 99 TL, tek çekmeceli çok amaçlı dolap 249 TL, tüm sevi kapsayan wifi sistemi 149 TL, narenciye sıkacağı 49,90 TL, çay-kahve saklama kabı 24,90 TL fiyatı ile bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.