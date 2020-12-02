02 Aralık 2020 Çarşamba 11:33 | Son Güncelleme:
2 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markete bugün neler geliyor?
ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğu tüm müşteriler tarafından heyecanla bekleniyor. 2 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markette bu hafta; Mikado Nostaljik Klasik Radyo 139 TL'den, Asonic Bluetooth Hoparlör 34,95 TL'den, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 29,95 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 27,95 TL'den raflardaki yerini alacak.
ŞOK marketin aktüel ürünleri müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünlerin yer aldığı ŞOK marketin 2 Aralık 2020 aktüel ürünler listesi yayınlandı. ŞOK markette; Dört Bölmeli Saklama Kabı 7,99 TL, Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6’lı 11,95 TL ve Borcam Dikdörtgen Tepsi 3850 cc 29,95 TL’den satışa sunulacak.