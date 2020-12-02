2 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markete bugün neler geliyor?

ŞOK marketin aktüel ürünleri müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünlerin yer aldığı ŞOK marketin 2 Aralık 2020 aktüel ürünler listesi yayınlandı. ŞOK markette; Dört Bölmeli Saklama Kabı 7,99 TL, Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6’lı 11,95 TL ve Borcam Dikdörtgen Tepsi 3850 cc 29,95 TL’den satışa sunulacak.