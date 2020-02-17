19 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte 2020 ŞOK market aktüel ürünleri

19 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayında mı? Markete cumartesi günü döner mekanizmalı temizlik seti 36,95 TL, kirli sepetli banyo dolabı 259 TL, dekoratif yolluk 59,90 TL, 2’li banyo paspas takımı 44,95 TL fiyatı ile geldi. 19 Şubat kataloğunda ise su arıtma cihazı 450 TL, mega boy led ampul 34,95 TL, ponponlu taç toka seti 4,95 TL fiyatı ile bulunuyor.