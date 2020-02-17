19 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte 2020 ŞOK market aktüel ürünleri
19 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta neler var? Her hafta uygun yeni ürünler market raflarına ekleniyor. Cumartesi günü markete döner mekanizmalı temizlik seti 36,95 TL, kirli sepetli banyo dolabı 259 TL, dekoratif yolluk 59,90 TL, 2’li banyo paspas takımı 44,95 TL, koltuk örtüsü 27,50 TL fiyatı ile geldi. Haberimiz içerisinden güncel ürün kataloğuna ulaşabilirsiniz.
19 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayında mı? Markete cumartesi günü döner mekanizmalı temizlik seti 36,95 TL, kirli sepetli banyo dolabı 259 TL, dekoratif yolluk 59,90 TL, 2’li banyo paspas takımı 44,95 TL fiyatı ile geldi. 19 Şubat kataloğunda ise su arıtma cihazı 450 TL, mega boy led ampul 34,95 TL, ponponlu taç toka seti 4,95 TL fiyatı ile bulunuyor.