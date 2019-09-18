19 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri

19 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu hafta aldın aldın ürünleri arasında Fantom elektrikli süpürge 289 TL, A4 Tech kablosuz mouse klavye set 65 TL, 2yıl garantili Honor 7S cep telefonu 799 TL, desenli sıvı sabunluk 4,95 TL fiyatı ile bulunuyor. Kanatlı kurutmalık 39,95 TL’den, ütü masası 59,95 TL’den, 10’lu silikon mandal 4,95 TL’den satışa çıkarılıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.