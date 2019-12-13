19 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta neler var?
19 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101’de neler var? Her hafta perşembe ve cumartesi günleri yeni ürünler satışa çıkarılıyor. İhtiyacı olan ürünleri almak isteyenler erken saatlerde marketlere gidiyorlar. Bu hafta uydu alıcılı led tv 849 TL’den, cep telefonu 899 TL’den, bulaşık makinesi 1.099 TL’den satışa çıkarılıyor.
A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta yoğun ilgi görüyor. 19 Aralık 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Uygun fiyatları ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Perşembe günü markete uydu alıcılı led tv 849 TL, cep telefonu 899 TL, bulaşık makinesi 1.099 TL fiyatı ile geliyor.