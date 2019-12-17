19 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri
19 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu hafta perşembe günü markete yer sofrası 45 TL, katlanabilir masa 75 TL, 7 L. hamur leğeni 6,50 TL, aynalı banyo dolabı 89,95 TL, mutfak düzenleyici sepet 3,50 TL fiyatı ile geliyor. A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.
A101 aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayınlanıyor. 19 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda yine birçok ürün bulunuyor. Bu hafta broşüründe yer sofrası 45 TL, katlanabilir masa 75 TL, 7 L. hamur leğeni 6,50 TL, aynalı banyo dolabı 89,95 TL, mutfak düzenleyici sepet 3,50 TL, 6 parça tencere seti 109,95 TL, EVS-85-12 dik süpürge 159 TL, su ısıtıcı 49,95 TL, saç kurutma makinesi 79,95 TL fiyatı ile yer alıyor.