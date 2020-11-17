17 Kasım 2020 Salı 10:43 | Son Güncelleme:
18 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! Yarın ŞOK'a neler geliyor?
18 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba ve cumartesi günleri ŞOK aktüel ürünlere çeşitli ve uygun fiyatlı ürünler geliyor. Cep yakmayan ve her bütçeye uygun ürünler raflarda yerini alıyor. 18 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Kütahya porselen 54 parça yemek takımı 899,00 TL'den, borcam 24, 95 TL'den, ayakkabılık 139,00 TL'den satışa sunulacak.
ŞOK aktüel ürünler kazandırmaya devam ediyor. 18-24 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak olan ŞOK aktüel ürünler uygun fiyatlı ürünleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Haftanın fırsatları çarşamba günü, hafta sonu fırsatları ise cumartesi günü yayınlanıyor. 18 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çelik çırpma teli 7,99 TL'den, oyuncu koltuğu 899,00 TL'den, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak Pril bulaşık deterjanı 14,00 TL'den satılacak.