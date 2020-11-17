18 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! Yarın ŞOK'a neler geliyor?

ŞOK aktüel ürünler kazandırmaya devam ediyor. 18-24 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak olan ŞOK aktüel ürünler uygun fiyatlı ürünleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Haftanın fırsatları çarşamba günü, hafta sonu fırsatları ise cumartesi günü yayınlanıyor. 18 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çelik çırpma teli 7,99 TL'den, oyuncu koltuğu 899,00 TL'den, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak Pril bulaşık deterjanı 14,00 TL'den satılacak.