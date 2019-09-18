18 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünler listesi haberimizde

18 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu müşteriler ile buluştu. ŞOK'ta bu hafta neler var? merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta indirime girecek olan ürün fırsatlarının başında elektrikli ev aletleri ve temizlik ürünleri geliyor. Okul ürünleri ve kırtasiye malzemeleri de 30 Eylül tarihine kadar Şok marketlerinde olmaya devam edecek. 18 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Tursil jel deterjan 25,95 TL yerine 17,00 TL'den, Elektrikli çelik su ısıtıcı 47,90 TL'den, Oyuncu klavye 279 TL'den, Lav Kaktüs desenli kahve yanı Su bardağı 8,99 TL'den satılıyor. ŞOK 18 Eylül aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..