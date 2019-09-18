18 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünler listesi haberimizde
18 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK bugün raflarını kaliteli ve uygun birçok aktüel ürünle dolduruyor. Gıdadan elektrikli ev aletletine, kişisel bakımdan bilgisayar ürünlerine kadar geniş yelpazede ürünler mevcut. 18 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Oyuncu Mouse 179 TL'den, Paşabahçe Borcam sınav saklama kabı 10,95 TL'den, Kumsal sahan tava çeşitleri 17,95 TL'den, Teba elektrikli Çelik cezve 47,90 TL'den satışa sunuluyor.
18 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu müşteriler ile buluştu. ŞOK'ta bu hafta neler var? merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta indirime girecek olan ürün fırsatlarının başında elektrikli ev aletleri ve temizlik ürünleri geliyor. Okul ürünleri ve kırtasiye malzemeleri de 30 Eylül tarihine kadar Şok marketlerinde olmaya devam edecek. 18 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Tursil jel deterjan 25,95 TL yerine 17,00 TL'den, Elektrikli çelik su ısıtıcı 47,90 TL'den, Oyuncu klavye 279 TL'den, Lav Kaktüs desenli kahve yanı Su bardağı 8,99 TL'den satılıyor. ŞOK 18 Eylül aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..