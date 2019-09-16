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  3. 18 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK'ta neler var?

18 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK'ta neler var?

18 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK'ta neler var"

18 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu müşterilere sunuldu. Bu hafta ŞOK'ta neler var? merak ediliyor. Bu haftaki katalogda elektrikli ev aletleri, bilgisayara aksesuarları, züccaciye ürünleri, gıda ve temel tüketim malzemeleri bulunuyor. 18 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 2 yıl garantili Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 47,90 TL'den, Kumsal Sahan çeşitleri 17,95 TL'den, Psycholed Oyuncu Klavye 279 TL'den, Alo 7kg Toz Çamaşır Deterjanı 35,90 TL'den, Bic Mutfak Çakmağı 9,99 TL'den satılıyor. Kataloğun tamamı haberimizde..

 

18 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? merak ediliyor. Çarşamba günü tüm ŞOK market şubelerinde geçerli olacak yeni aktüel ürünler geliyor. Katalogda ilk sırasında teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK 18 Eylül kataloğunda Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı 3 lt 17,95 TL'den, Elektrikli Çelik Cezve ise sadece 47,90 TL'den, Tursil 33 yıkama 2310 lt Jel Deterjan 17 TL'den,  Prima Megaz Fırsat Paketi 79,90 TL'den satılıyor. Okul malzemeleri kampanyası da Eylül sonuna kadar ŞOK marketlerde devam ediyor.18 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünlerin tamamı haberimizde..

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