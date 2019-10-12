18 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünleri neler?

18 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dopdolu. Elektronik eşyalardan giyim ürünlerine kadar bir çok ürün yer alıyor. BİM 18 Ekim 2019 kataloğunda Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 159 TL'den, Televizyon Sehpası 199 TL'den, Lambader 139 TL'den, HP Notebook 1799 TL'den, Chef’s Petek Doku Tava 24,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı..