18 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünleri yine dopdolu..
18 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Çarşamba günü ŞOK market raflarını yeni ürünlerle doldurmaya hazırlanıyor. Katalogta yıl sonuna özel temizlik, gıda ve tekstil ürünlerinde indirim kampanyası yer alıyor. 18 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Arzum Saç Kurutma Makinesi 85 TL'den, Gezer Kız/Erkek Çocuk Panduf 19,95 TL'den, 2'li Erkek Çocuk Boxer 10,95 TL'den satılıyor..
18 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı ŞOK market müşterileri tarafından merak ediliyor. 18-24 Aralık tarihlerinde geçerli olacak katalogda ev ürünlerinden yiyecek içeceklere kadar birçok çeşit ürün bulunuyor. 18 Aralık 2019 ŞOK kataloğunda Dijital Baskılı Kadın Yağmurluk 59,90 TL'den, Finish Powerball Kapsül 90’lı 30,45 TL'den, Solo Tuvalet Kağıdı 32’li 29,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte 18 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu..