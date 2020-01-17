BİM 17 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünleri her hafta yenileniyor. 17 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta fırsat ürünler raflarda yerlerini alıyor. Bugün 34,50 TL, pamuklu yolluk 19,90 TL, pamuklu paspas 6,95 TL, post halı 79 TL, başucu sürahi seti 14,90 TL, petek kurutmalık 12,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. Broşürde HP laptop çanta 15,6 essential 75 TL, taşınabilir mikrofonlu bluetooth speaker 149 TL fiyatı ile bulunuyor.