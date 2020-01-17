BİM 17 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?
17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM’de bu hafta neler var? Markete bugün gelen ürünler arasında HP Notebook 1.799 TL, 48 parça porselen yemek takımı 399 TL, Hisar 24 parça çatal kaşık bıçak seti 149 TL, başucu sürahi seti 14,90 TL, petek kurutmalık 12,90 TL fiyatı ile bulunuyor. Haberimiz içerisinden fırsat ürünleri ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
BİM aktüel ürünleri her hafta yenileniyor. 17 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta fırsat ürünler raflarda yerlerini alıyor. Bugün 34,50 TL, pamuklu yolluk 19,90 TL, pamuklu paspas 6,95 TL, post halı 79 TL, başucu sürahi seti 14,90 TL, petek kurutmalık 12,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. Broşürde HP laptop çanta 15,6 essential 75 TL, taşınabilir mikrofonlu bluetooth speaker 149 TL fiyatı ile bulunuyor.