17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayında mı? A101 aktüel ürünleri arasında neler var?
A101 17 Ekim aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101’de haftanın fırsat ürünleri neler? Market raflarına her hafta birbirinden farklı aktüel ürünler ekleniyor. Bu hafta markete HI-LEVEL 43HL600 43 uydu alıcılı full hd led tv 1.499 TL, mikrofonlu stereo kulaklık 24,95 TL, Honor 9 lite cep telefonu 1.199 TL, 112 L derin dondurucu 649 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor.
17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101 market aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. 17 Ekim’de HI-LEVEL 43HL600 43 uydu alıcılı full hd led tv 1.499 TL’den, mikrofonlu stereo kulaklık 24,95 TL’den, Honor 9 lite cep telefonu 1.199 TL’den, 112 L derin dondurucu 649 TL’den, çok amaçlı yastık 21,95 TL’den, 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 199,95 TL’den satışa çıkarılıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde.