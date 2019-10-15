17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünler listesi

17 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Bu hafta kapaklı kare tencere borcam 24,95 TL’den, makarna tabağı 9,95 TL’den, desenli sunum tabağı 4,95 TL’den, portatif ayakkabılık 24,95 TL’den, cam kase 2,50 TL’den, 3’lü meşrubat bardağı 9,95 TL’den, kapaklı şişe 9,95 TL’den, 2’li patates soğan sepeti 45 TL’den, vakumlu hurç 19,95 TL’den, çok amaçlı yasık 21,95 TL’den, pamuklu çift kişilik battaniye 24,50 TL’den, tek kişilik battaniye 21,50 TL’den satışa çıkarılıyor.