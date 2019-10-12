16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a bu hafta neler geliyor?
16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK market her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri her türlü ihtiyaca yönelik aktüel ürünler getiriyor. Raflarda birbirinden kaliteli ürünler en uygun fiyatla satışa sunuluyor.16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Sinbo tost makinesi 139,00 TL'den, Teba Elektrikli su ısıtıcı 47,90 TL'den, Paşabahçe kare borcam 19,95 TL'den müşteri ile buluşuyor. İşte ŞOK aktüel kataloğunun tamamı..
16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK marketler her hafta düzenli olarak insanların ihtiyaçlarını marketlerden gidermeleri için birbirinden değişik aktüel ürünler getiriyor. Bu hafta da katalog dopdolu. ŞOK 16 Ekim 2019 kataloğunda Kumsal Granit Efektli Karnıyarık tencere 49,90 TL'den, çekmece kaşıklık 9,99 TL'den, masa örtüsü 14,95 TL'den, dolap içi raf 12,95 TL'den satılıyor. 16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı sizlerle..