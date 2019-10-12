Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a bu hafta neler geliyor?

16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a bu hafta neler geliyor?

16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a bu hafta neler geliyor"

16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK market her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri her türlü ihtiyaca yönelik aktüel ürünler getiriyor. Raflarda birbirinden kaliteli ürünler en uygun fiyatla satışa sunuluyor.16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Sinbo tost makinesi 139,00 TL'den, Teba Elektrikli su ısıtıcı 47,90 TL'den, Paşabahçe kare borcam 19,95 TL'den müşteri ile buluşuyor. İşte ŞOK aktüel kataloğunun tamamı..

 

16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK marketler her hafta düzenli olarak insanların ihtiyaçlarını marketlerden gidermeleri için birbirinden değişik aktüel ürünler getiriyor. Bu hafta da katalog dopdolu. ŞOK 16 Ekim 2019 kataloğunda Kumsal Granit Efektli Karnıyarık tencere 49,90 TL'den, çekmece kaşıklık 9,99 TL'den, masa örtüsü 14,95 TL'den, dolap içi raf 12,95 TL'den satılıyor. 16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı sizlerle..

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seda Sayan'a kötü haber! Ehliyetine el konuldu
Sinemanın yeni Kilit ismi
1,5 milyon liraya yürüyecek
Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
<p>Yumurta ile ilgili pratik bilgilerle karşınızdayız! Yumurtalarınızın bayatlayıp bayatlamadığını n

Hayatınızı Kolaylaştıracak Pratik Bilgiler | #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Teröristler yine gazetecilere saldırdı

MSB'den son dakika açıklaması! Rasulayn kontrol altında