16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a bu hafta neler geliyor?

16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK marketler her hafta düzenli olarak insanların ihtiyaçlarını marketlerden gidermeleri için birbirinden değişik aktüel ürünler getiriyor. Bu hafta da katalog dopdolu. ŞOK 16 Ekim 2019 kataloğunda Kumsal Granit Efektli Karnıyarık tencere 49,90 TL'den, çekmece kaşıklık 9,99 TL'den, masa örtüsü 14,95 TL'den, dolap içi raf 12,95 TL'den satılıyor. 16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı sizlerle..