15 Ocak ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı mı? ŞOK market aktüel ürünler kataloğu dopdolu..

15 Ocak ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı mı? sorusu ŞOK müşterileri tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. ŞOK market mağazalarında 15 Ocak - 21 Ocak 2020 tarihleri arasında satışa sunulacak ürünler ve indirimler belli oldu. 15 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda Sinbo Tost Makinesi 139 TL'den, Paşabahçe Ölçü Kabı 14,95 TL'den, Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL'den, Kurulama Bezi 3’lü Set 6,50 TL'den satışa sunuluyor. İşte kataloğun tamamı..