15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı? 2019 BİM aktüel ürünleri neler?
BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 15 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta salı ve cumartesi günleri raflara ekleniyor. 12 Kasım’da bulaşık makinesi 1.099 TL, bebek kolonyası 9,95 TL, duş jeli 5,45 TL, bebek şampuanı 15,90 TL, makaron makyaj çantası 9,95 TL, makaron fondöten süngeri 6,95 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak. İşte aktüel ürünler ile ilgili merak edilenler…
15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler var? 12 Kasım’da bulaşık makinesi 1.099 TL, bebek kolonyası 9,95 TL, duş jeli 5,45 TL, bebek şampuanı 15,90 TL, makaron makyaj çantası 9,95 TL, makaron fondöten süngeri 6,95 TL’den satışa çıkarılacak. 15 Kasım broşüründe ise buharlı ütü 189 TL, fanlı ısıtıcı 139 TL, petek doku 2’li tava seti 34,90 TL, cam kapaklı kavurma sacı 44,90 TL fiyatı ile yer alıyor.