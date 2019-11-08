15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı? 2019 BİM aktüel ürünleri neler?

15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler var? 12 Kasım’da bulaşık makinesi 1.099 TL, bebek kolonyası 9,95 TL, duş jeli 5,45 TL, bebek şampuanı 15,90 TL, makaron makyaj çantası 9,95 TL, makaron fondöten süngeri 6,95 TL’den satışa çıkarılacak. 15 Kasım broşüründe ise buharlı ütü 189 TL, fanlı ısıtıcı 139 TL, petek doku 2’li tava seti 34,90 TL, cam kapaklı kavurma sacı 44,90 TL fiyatı ile yer alıyor.