15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM market aktüel ürün fiyatları
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 15 Kasım 2019 BİM aktüel ürünleri arasında yine çok çeşitli ürünler bulunuyor. 15 Kasım’da buharlı ütü 189 TL’den, fanlı ısıtıcı 139 TL’den, petek doku 2’li tava seti 34,90 TL’den, cam kapaklı kavurma sacı 44,90 TL’den, tekli tatlı kasesi 3,25 TL’den, şekerlik 12,50 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.
15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. Bu hafta broşürü içerisinde çok amaçlı kulplu büyük seramik kase 14,90 TL, ahşap standlı 6’lı yuvarlak sosluk/ reçellik 49,90 TL, tay tüyü kanepe örtüsü 26,90 TL, burun aspiratörü 12,50 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta markete birbirinden güzel bebek ürünleri geliyor. İşte BİM aktüel ürünleri