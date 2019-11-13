15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM market aktüel ürün fiyatları

15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. Bu hafta broşürü içerisinde çok amaçlı kulplu büyük seramik kase 14,90 TL, ahşap standlı 6’lı yuvarlak sosluk/ reçellik 49,90 TL, tay tüyü kanepe örtüsü 26,90 TL, burun aspiratörü 12,50 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta markete birbirinden güzel bebek ürünleri geliyor. İşte BİM aktüel ürünleri