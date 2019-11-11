15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi
15 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM’de bu hafta neler var? Markete her hafta Salı ve Cuma günleri yeni ürünler geliyor. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 15 Kasım’da buharlı ütü 189 TL, fanlı ısıtıcı 139 TL, petek doku 2’li tava seti 34,90 TL, cam kapaklı kavurma sacı 44,90 TL fiyatı ile geliyor.
BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta yeni ürünlerin geldiği markete bu hafta buharlı ütü 189 TL fiyatı ile geliyor. Ütünün özellikleri arasında 140 gr. şok buhar, 35 gr/dk sürekli buhar ve Durilium Airglade taban bulunuyor. 15 Kasım’da makaron makyaj çantası 9,95 TL’den, makaron fondöten süngeri 6,95 TL’den satışa çıkarılıyor. Aktüel ürünlerin tamamı haberimizde sizlerle.