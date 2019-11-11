15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta yeni ürünlerin geldiği markete bu hafta buharlı ütü 189 TL fiyatı ile geliyor. Ütünün özellikleri arasında 140 gr. şok buhar, 35 gr/dk sürekli buhar ve Durilium Airglade taban bulunuyor. 15 Kasım’da makaron makyaj çantası 9,95 TL’den, makaron fondöten süngeri 6,95 TL’den satışa çıkarılıyor. Aktüel ürünlerin tamamı haberimizde sizlerle.