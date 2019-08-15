15 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünleri neler?

15 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu müşterilere sunuldu. Uygun fiyatlara kaliteli ürünlere sahip olmak isteyen alışveriş severler A101'de bu hafta neler var merak ediyor. Kataloğun en dikkat çeken kampanyası 4.499 TL'den satışa çıkan ücretsiz montaj avantajı ile Toshiba 49L2863DAT 49¨ Full HD Smart LED TV oluyor. 15 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda Next Minix HD Punto Uydu Alıcısı 89,95 TL'den, Arzum AR-5038 Pery Saç Kurutma Makinesi 79,95 TL'den, Gölgelikli Salıncak 249,95 TL'den, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 44,95 TL'den, HI-LEVEL Smart USB Bellek 32 GB 27,95 TL'den satılıyor. 15 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz..