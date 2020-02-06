14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı? BİM markette Sevgililer Günü hediyeleri!
BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Sevgililer Gününe az bir zaman kala vatandaşlar hediye önerilerini araştırıyorlar. 11 Şubat’ta markete tekli far 9,95 TL, pudra 9,95 TL, 50 ml. parfüm 19,90 TL, Adidas EDT parfüm 36,90 TL fiyatı ile geliyor. 14 Şubat’ta ise mermer desenli birçok ürün marker raflarına eklenecek.
14 Şubat ve 11 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri yenileniyor. 11 Şubat’ta markete tekli far 9,95 TL’den, pudra 9,95 TL’den, 50 ml. parfüm 19,90 TL’den, Adidas EDT parfüm 36,90 TL’den satışa çıkarılıyor. 14 Şubat kataloğunda ise 2’li Premium mermer desenli zigon sehpa 99,90 TL, mermer desenli 5 parça banyo seri 59,90 TL fiyatı ile bulunuyor.