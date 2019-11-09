14 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? Bu hafta A101'e neler geliyor?
14 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. A101 14-21 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak sınırlı sayıdaki fırsat ürünü broşürünü yayınladı. Her türlü ihtiyaca uygun ürün bulunan 14 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda Samsung Galaxy A20 Cep Telefonu 1.499 TL'den, Sunny Sierra Çelik Su Isıtıcı 49,95 TL'den, Piranha Bluetooth Kuaklık 49,95 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..
14 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyen müşteriler tarafından internette araştırılıyor. Her bütçeye uygun ürün bulunan A101 marketleri bu hafta da dopdolu. 101 14 Kasım 2019 kataloğunda SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.399 TL'den, Desenli Matara 7,50 TL'den, Vestel Saç Şekillendirici 75 TL'den, Lisanslı Oyun Çadırı 49,95 TL'den, Brillant Çift Kişilik Yorgan 54,95 TL'den, Ayakkabı Rampası 2,50 TL'den satışa sunuluyor.