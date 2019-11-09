14 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? Bu hafta A101'e neler geliyor?

14 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyen müşteriler tarafından internette araştırılıyor. Her bütçeye uygun ürün bulunan A101 marketleri bu hafta da dopdolu. 101 14 Kasım 2019 kataloğunda SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.399 TL'den, Desenli Matara 7,50 TL'den, Vestel Saç Şekillendirici 75 TL'den, Lisanslı Oyun Çadırı 49,95 TL'den, Brillant Çift Kişilik Yorgan 54,95 TL'den, Ayakkabı Rampası 2,50 TL'den satışa sunuluyor.