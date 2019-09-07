13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı? BİM'e bu hafta neler geliyor?

13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM Market bu hafta da müşterilerine birçok kaliteli ürünü uygun fiyata satmak için hazırlanıyor.Tüketicilerin heyecanla beklediği 13 Eylül 2019 indirim kataloğu yayınlandı. Katalogda Masline Aspiratör 109 TL'den, Kiwi Dikiş Makinesi 229 TL'den, Oyuncaklı Oyun Minderi 39,90 TL'den, Paşabahçe Dantel Çay Takımı 19,90 TL'den, Keysmart Key330ST Buzdolabı 1.549 TL'den satışa sunuluyor. İşte 13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı..