13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı? BİM'e bu hafta neler geliyor?
13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında girdi. BİM müşterileri şimdiden Cuma günü gelecek olan aktüel ürünleri merak ediyor, uygun fiyatları kaçırmak istemiyor. BİM 13 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğnda Kiwi Muglı Filtre Kahve Makinesi 99 TL'den, Keysmart Key330ST Buzdolabı 1.549 TL'den, 2 yıl garantili Huawei Y5 Cep Telefonu 879 TL'den, Chef’s Granit Efektli Wok Tava 29,90 TL'den, Ferforje Mumluk 16,90 TL'den, Lisanslı Şato Çadır 49,90 TL'den satılıyor. 13 Eylül BİM aktüel ürünlerin tamamı haberimizde..
13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM Market bu hafta da müşterilerine birçok kaliteli ürünü uygun fiyata satmak için hazırlanıyor.Tüketicilerin heyecanla beklediği 13 Eylül 2019 indirim kataloğu yayınlandı. Katalogda Masline Aspiratör 109 TL'den, Kiwi Dikiş Makinesi 229 TL'den, Oyuncaklı Oyun Minderi 39,90 TL'den, Paşabahçe Dantel Çay Takımı 19,90 TL'den, Keysmart Key330ST Buzdolabı 1.549 TL'den satışa sunuluyor. İşte 13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı..