13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayınlanıyor. 13 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler satışa çıkarılıyor. Haftanın fırsat ürünleri arasında bu hafta cyclone elektrikli süpürge 349 TL, elektrikli sıcak su torbası 59 TL, fenerli ışıldak 24,50 TL, dekoratif yuvarlak ampul 24,90 TL, trekking bot 39,90 TL, banyo seti 59,90 TL, pamuklu banyo paspası 8,95 TL, duşakabin rafı 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor.