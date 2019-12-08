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  3. 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta yeni ürünler market raflarına ekleniyor. 13 Aralık kataloğunda cyclone elektrikli süpürge 349 TL, elektrikli sıcak su torbası 59 TL, fenerli ışıldak 24,50 TL, dekoratif yuvarlak ampul 24,90 TL, trekking bot 39,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. Haberimiz içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına ulaşabilirsiniz.

BİM aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayınlanıyor. 13 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler satışa çıkarılıyor. Haftanın fırsat ürünleri arasında bu hafta cyclone elektrikli süpürge 349 TL, elektrikli sıcak su torbası 59 TL, fenerli ışıldak 24,50 TL, dekoratif yuvarlak ampul 24,90 TL, trekking bot 39,90 TL, banyo seti 59,90 TL, pamuklu banyo paspası 8,95 TL, duşakabin rafı 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor.


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