13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri listesi

BİM 13 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta yeni ürünler markete geliyor. Bu ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta kataloğunda cyclone elektrikli süpürge 349 TL’den, elektrikli sıcak su torbası 59 TL’den, fenerli ışıldak 24,50 TL’den, dekoratif yuvarlak ampul 24,90 TL’den, trekking bot 39,90 TL’den satıla çıkarılıyor. Haberimiz içerisinden detaylı kataloğa ulaşabilirsiniz.