12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı belli oldu! Son dakika 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı nasıl?

12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı beli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını daha önce duyurmuştu. Bakan Koca bugün 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımının nasıl olacağını açıkladı. Peki, 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı nasıl?

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12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Bakanlık, 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alınacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMASI

Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır.

12 bin sağlık personeli alımı atama ne zaman? 12 bin sağlık personeli alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı?