12 bin sağlık personeli alımı heyecanla bekleniyor. Atama bekleyen binlerce adayı sevindirecek yeni haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca bugün 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımının nasıl olacağını açıkladı. Atamalar ile ilgili aramalar yoğunlaştı. 12 bin sağlık personeli alımı atama ne zaman? 12 bin sağlık personeli alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı?

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SAĞLIK PERSONELİ ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Tercih Kılavuzu henüz yayınlanmadı. 12 bin sağlık personeli alımı tercih kılavuzunun yayınlanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI ATAMA NE ZAMAN?

Atama için bir tarih verilmedi. Bakan Koca, tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacağını duyurdu.

BAKAN KOCA AÇIKLAMALARI

Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır.

12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı belli oldu! Son dakika 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı nasıl?