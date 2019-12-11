12 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2019 A101 aktüel ürünleri
A101 12 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta hangi ürünler var? Her hafta market raflarına yeni ürünler ekleniyor. 12 Aralık kataloğu içerisinde sandalye 59,95 TL, 2 kapaklı çekmeceli dolap 149,95 TL, 4 raflı kitaplık 75 TL, çalışma masası 75 TL, dikdörtgen borcam tepsi 24,95 TL, kaydırmaz kahve tepsisi 3,50 TL, 6’lı güveç seti 8,50 TL fiyatı ile yer alıyor.
12 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürünlerin satışa çıkarıldığı markete bu hafta da birçok yeni ürün geliyor. Katalog içerisinde 6’lı güveç seti 8,50 TL, dikdörtgen borcam tepsi 24,95 TL, kaydırmaz kahve tepsisi 3,50 TL, asılabilir dolap düzenleyici 6,50 TL, tek kişilik nevresim takımı 74,95 TL, tek kişilik battaniye 49,95 TL, bordürlü banyo havlusu 11,95 TL, dertsiz masa örtüsü 14,95 TL fiyatı ile bulunuyor.