11 Kasım ŞOK aktüel ürünler burada! Bu hafta ŞOK'ta neler var?

11 Kasım ŞOK aktüel ürünle kataloğu belli oldu. Her çarşamba ve cumartesi günleri ŞOK markette birbirinden çeşitli ürünler satışa sunuluyor. Uygun ve cep yakmayan fiyatları ile Şok market kazandırmaya devam ediyor. ŞOK aktüel ürünler, 11 ve 17 Kasım tarihleri arasında tüm Türkiye'de geçerli olacak. 11 Kasım ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; kadın kışlık ponponlu ev botu 19,95 TL'den, kadın ponponlu bere 9,99 TL'den, yuvarlak borcam tepsi 19,95 TL'den satılacak. Detaylı ŞOK 11 Kasım aktüel ürünler sizlerle...

BU HAFTA ŞOK'TA NELER VAR?

İşte birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı 11 Kasım ŞOK aktüel ürünler...