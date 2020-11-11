11 Kasım 2020 Çarşamba 11:49 | Son Güncelleme:
11 Kasım ŞOK aktüel ürünler burada! Bu hafta ŞOK'ta neler var?
11 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel ürünler, 11 ve 17 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. Çeşitli ve uygun fiyatlı ürünleri ile ŞOK kazandırmaya devam ediyor. Bu hafta 11 Kasım ŞOK aktüel ürünlerde; saç kurutma makinesi 39,95 TL'den granit cam kapaksız tava 29, 95 TL'den, 3'lü su bardağı 11,95 TL'den satışa sunuluyor. 11 Kasım ŞOK aktüel ürünler...
11 Kasım ŞOK aktüel ürünle kataloğu belli oldu. Her çarşamba ve cumartesi günleri ŞOK markette birbirinden çeşitli ürünler satışa sunuluyor. Uygun ve cep yakmayan fiyatları ile Şok market kazandırmaya devam ediyor. ŞOK aktüel ürünler, 11 ve 17 Kasım tarihleri arasında tüm Türkiye'de geçerli olacak. 11 Kasım ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; kadın kışlık ponponlu ev botu 19,95 TL'den, kadın ponponlu bere 9,99 TL'den, yuvarlak borcam tepsi 19,95 TL'den satılacak. Detaylı ŞOK 11 Kasım aktüel ürünler sizlerle...
BU HAFTA ŞOK'TA NELER VAR?
İşte birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı 11 Kasım ŞOK aktüel ürünler...