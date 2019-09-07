11 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK aktüel ürünleri neler?

11 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu ŞOK market müşterileri tarafından araştırılıyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri kaçırmak istemeyenler bu hafta da ŞOK markete gidecek. ŞOK marketlerinde 4 Eylül – 11 Eylül 2019 tarihleri arasında 25 TL ve üzeri alışverişlerde Aytaç fermente sucuk 11 TL fiyatla satılacak. Muharrem ayı olması sebebi ile aşure ürünleri de katalogda yer alıyor. 11 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

11 EYLÜL ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI MI?

11 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde olacak.

ŞOK 4-10 EYLÜL KATALOĞU AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK 4 -10 Eylül kataloğunda 3’lü Sütaş labne 15.95 TL, Golf Maraşım Dondurma Çeşitleri 14.95 TL yerine 10.95 TL, Domestor çamaşır suyu 23.95 TL yerine 19.95 TL, Hope saç boyası 8.95 TL, Fo Deodorant 15.95 TL, Finish Tuz 9.95 TL yerine 7.96 TL'den satılıyor..

ŞOK 28 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri aralığı için yayınlanan broşürde İSE aşure gününe özel indirimli ürünler yer alıyor. Okul malzemelerinde olan kampanya ise ŞOK markette devam ediyor. Aktüel ürünlerin tamamı haberimizde yer alıyor..