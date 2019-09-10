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  3. 11 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte ŞOK aktüel ürünleri..

11 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte ŞOK aktüel ürünleri..

11 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte ŞOK aktüel ürünleri..

11 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK market her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri raflarına yeni ürünleri ekliyor. ŞOK'un bu hafta aktüel kataloğunda daha çok temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. 11 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Alo 3 Kg. Toz Deterjan 25 TL ve Üzeri Alışverişlerde 14,00 TL'den, Elseve Özel tarak Hediyeli 550 ml Şampuan Çeşitleri 17,90 TL'den satılıyor. 11 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..

11 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu müşterilere sunuldu. Şok market 11-17 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğunu sitesinde yayınladı. Yayınladığı ürünler ile her hafta göz dolduran ŞOK market bu hafta da dopdolu. Okul ve kırtasiye malzemeleri ile olan kampanya ise ŞOK markette devam ediyor. 11 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 2’li Paket 24,95 TL'den, Mintax Ultra Bulaşık Makinesi Tableti 33lü Paket 22,95 TL'den, Sleepy Hijyenik Ped Mega Paket 15,95 TL'den satışa sunuluyor. ŞOK 11 Eylül 2019 kataloğundaki ürünlerin tamamı haberimizde..

11 EYLÜL 2019 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

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