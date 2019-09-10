11 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte ŞOK aktüel ürünleri..

11 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu müşterilere sunuldu. Şok market 11-17 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğunu sitesinde yayınladı. Yayınladığı ürünler ile her hafta göz dolduran ŞOK market bu hafta da dopdolu. Okul ve kırtasiye malzemeleri ile olan kampanya ise ŞOK markette devam ediyor. 11 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 2’li Paket 24,95 TL'den, Mintax Ultra Bulaşık Makinesi Tableti 33lü Paket 22,95 TL'den, Sleepy Hijyenik Ped Mega Paket 15,95 TL'den satışa sunuluyor. ŞOK 11 Eylül 2019 kataloğundaki ürünlerin tamamı haberimizde..

11 EYLÜL 2019 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU