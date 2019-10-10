11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu

11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerin satışa çıkarıldığı markete bu hafta Kumtel ankastre set 899 TL, 1800 Ml XL Sürahi Mikser 149 TL, 6 dilim tost makinesi 149 TL, katmer gözleme sacı 99 TL, 14 cm granit efektli sütlük 14,50 TL, sarmaşık desenli oval tepsi 12,50 TL, cam kesme tablası 12,90 TL fiyatı ile geliyor. Broşürde Redmi 6A cep telefonu 849 TL, gümüş kolye 17,90 TL, hasır kordonlu kol saati 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor.