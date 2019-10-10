11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu
11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta 6 dilim tost makinesi 149 TL’den, katmer gözleme sacı 99 TL’den, 2’li kulplu uzun cam bardak 9,95 TL’den, pipetli su şişesi 1,95 TL’den, büyük servis tabağı 6,50 TL’den, sarmaşık desenli tepsi 12,50 TL’den, 3’lü cam çerezlik 9,95 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde.
11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerin satışa çıkarıldığı markete bu hafta Kumtel ankastre set 899 TL, 1800 Ml XL Sürahi Mikser 149 TL, 6 dilim tost makinesi 149 TL, katmer gözleme sacı 99 TL, 14 cm granit efektli sütlük 14,50 TL, sarmaşık desenli oval tepsi 12,50 TL, cam kesme tablası 12,90 TL fiyatı ile geliyor. Broşürde Redmi 6A cep telefonu 849 TL, gümüş kolye 17,90 TL, hasır kordonlu kol saati 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor.