11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 11 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu hafta Kumtel ankastre set 899 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. Setin içerisinde fırın, ocak ve davlumbaz bulunuyor. 1800 Ml XL Sürahi Mikser 149 TL, 6 dilim tost makinesi 149 TL, katmer gözleme sacı 99 TL fiyatı ile katalog içerisinde yer alıyor.
11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı birçok ürün bulunuyor. 11 Ekim’de markete Kumtel ankastre set 899 TL, 1800 Ml XL Sürahi Mikser 149 TL, 6 dilim tost makinesi 149 TL, katmer gözleme sacı 99 TL, 14 cm granit efektli sütlük 14,50 TL, sarmaşık desenli oval tepsi 12,50 TL, cam kesme tablası 12,90 TL, 3’lü cam çerezlik 9,95 TL, çok amaçlı mutfak makası 9,95 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.