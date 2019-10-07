11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu

11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı birçok ürün bulunuyor. 11 Ekim’de markete Kumtel ankastre set 899 TL, 1800 Ml XL Sürahi Mikser 149 TL, 6 dilim tost makinesi 149 TL, katmer gözleme sacı 99 TL, 14 cm granit efektli sütlük 14,50 TL, sarmaşık desenli oval tepsi 12,50 TL, cam kesme tablası 12,90 TL, 3’lü cam çerezlik 9,95 TL, çok amaçlı mutfak makası 9,95 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.