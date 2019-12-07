11 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK aktüel ürünler listesi..

11 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. 11-17 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogdan her bütçeye uygun ürün bulmak mümkün. ŞOK 11 Aralık kataloğunda Kumsal Döküm Basık Tencere 79,90 TL'den, Borcam Oval Fırın Tepsisi 17,95 TL'den, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere Cillit Bang Yağ / Kir Sökücü Sprey 750+750 ml 16 TL'den, MaxFlex Erkek Outdoor Ayakkabı 45 TL'den satışa sunuluyor. İşte kataloğun tamamı...