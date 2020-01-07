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  3. 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünleri

10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünleri

10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünleri

10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM kataloğunda bu hafta neler var? Her hafta salı ve cuma günleri yeni aktüel ürünler market raflarına ekleniyor. Vatandaşlar bu ürünler arasından ihtiyaçlarına uygun olanları alıyorlar. 10 Ocak Cuma günü markete Meizu note 8 64 GB cep telefonu 1.149 TL, çift kişilik kadife yatak örtüsü 129 TL, silikon elyaf yastık 12,90 TL fiyatı ile geliyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 10 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler markete geliyor. Bu hafta broşüründe Meizu note 8 64 GB cep telefonu 1.149 TL, çift kişilik kadife yatak örtüsü 129 TL, silikon elyaf yastık 12,90 TL, çift kişilik yorgan 59,90 TL, 3 katlı kurutmalık 89,90 TL, 6’lı yaldızlı meşrubat bardağı 29,90 TL, 6’lı yaldızlı su bardağı 29,90 TL fiyatı ile bulunuyor.


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