10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 10 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler markete geliyor. Bu hafta broşüründe Meizu note 8 64 GB cep telefonu 1.149 TL, çift kişilik kadife yatak örtüsü 129 TL, silikon elyaf yastık 12,90 TL, çift kişilik yorgan 59,90 TL, 3 katlı kurutmalık 89,90 TL, 6’lı yaldızlı meşrubat bardağı 29,90 TL, 6’lı yaldızlı su bardağı 29,90 TL fiyatı ile bulunuyor.