10 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayınlanıyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketici ile buluşturan marketler zincirine gelecek olan fırsat ürünleri, haftalık yayınlanan katalog içerisinde duyuruluyor. 10 Mart’ta markete chia tohumu ve beyaz kinoa 6,95 TL, tam buğday unu 6,95 TL, sebzeli-tam buğdaylı makarna 2,45 TL fiyatı ile yer alıyor.

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