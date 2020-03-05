10 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
10 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri market raflarına yeni ürünler ekleniyor. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Salı günü markete gelecek olan fırsatlar arasında birçok yiyecek ürünü bulunuyor. 10 Mart Salı günü broşürü içerisinde yer alan ürünlerin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayınlanıyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketici ile buluşturan marketler zincirine gelecek olan fırsat ürünleri, haftalık yayınlanan katalog içerisinde duyuruluyor. 10 Mart’ta markete chia tohumu ve beyaz kinoa 6,95 TL, tam buğday unu 6,95 TL, sebzeli-tam buğdaylı makarna 2,45 TL fiyatı ile yer alıyor.
6 MART CUMA BİM KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ