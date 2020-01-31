1 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında: ŞOK hafta sonu fırsatları neler?

ŞOK'a hafta sonu neler geliyor? merakla araştırılıyor. Binlerce ŞOK market müşterisi ŞOK'un aktüel ürünlerini yakından takip ediyor. ŞOK market, her hafta, Çarşamba ve günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. 1 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göre Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 49,95 TL'den, Kumsal Granit Efektli Sahan 24,95 TL'den, Paşabahçe Kırmızı Kapaklı Tencere 12,95 TL'den, Paşabahçe 12 parça Marmara Fincan Takımı 29,95 TL'den satılıyor. 1 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde.