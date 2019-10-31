1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Cuma günü BİM'e neler geliyor?
1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu BİM müşterileri tarafından internette aranıyor. Her Salı ve Cuma günü BİM raflarını yeni ürünlerle dolduruyor. Farklı kategorideki birçok ürün uygun fiyatla satışa sunuluyor. 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda Chef's Çelik Omlet Set 3'lü 75 TL'den, Oyuncak Şato 27,50 TL'den, Fakir Erkek Bakım Seti 129 TL'den, Kumtel Elektrikli Fanlı Isıtıcı 59,90 TL'den satılıyor. Aktüel ürünler kataloğu haberimizde sizlerle..
1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. Bim market bu hafta da muhteşem ürünleri reyonlarına taşıyor. BİM 1 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı. Katalogda 35 kg taşıma kapasiteli Pilsan Sallanan At 54,90 TL'den, Huawei Y5 Cep Telefonu 899 TL'den, Kız-Erkek Çocuk Bot 39.90 TL'den, Paşabahçe Borcam Kırmızı Kapaklı Dikdörtgen Tepsi 19.90 TL'den satışa sunuluyor. 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu sizlerle..