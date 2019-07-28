1 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte A101 aktüel ürünler listesi
A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 1 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. Bu hafta markete Samsung marka televizyon geliyor. 6 taksit imkanı ile satışa sunulacak olan televizyonun 2 yıl garantisi bulunuyor. Bu hafta aldın aldın ürünleri arasında düdüklü tencere 75 TL’den, orta boy güveç tencere 14,95 TL’den, 6’lı porsiyonluk güveç 8,50 TL’den satışa çıkarılıyor.
1 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde birbirinden güzel ürünler bulunuyor. A101’de bu hafta neler var? Bu hafta kataloğunda düdüklü tencere 75 TL, orta boy güveç tencere 14,95 TL, 6’lı porsiyonluk güveç 8,50 TL, kozmo tencere 49,95 TL, kozmo karnıyarık tenceresi 49,95 TL, kozmo tava 24,95 TL, dijital el terazisi 24,95 TL, bıçak çeşitleri 6,95 TL fiyatı ile yer alıyor. 2 kapaklı 2 çekmeceli dolap 214,95 TL’den, 6’lı kahve fincan takımı 39,95 TL’den, kapaklı cam servis tabağı 24,95 TL’den satışa çıkarılıyor.