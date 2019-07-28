Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 1 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte A101 aktüel ürünler listesi

1 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte A101 aktüel ürünler listesi

1 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte A101 aktüel ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 1 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. Bu hafta markete Samsung marka televizyon geliyor. 6 taksit imkanı ile satışa sunulacak olan televizyonun 2 yıl garantisi bulunuyor. Bu hafta aldın aldın ürünleri arasında düdüklü tencere 75 TL’den, orta boy güveç tencere 14,95 TL’den, 6’lı porsiyonluk güveç 8,50 TL’den satışa çıkarılıyor.

1 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde birbirinden güzel ürünler bulunuyor. A101’de bu hafta neler var? Bu hafta kataloğunda düdüklü tencere 75 TL, orta boy güveç tencere 14,95 TL, 6’lı porsiyonluk güveç 8,50 TL, kozmo tencere 49,95 TL, kozmo karnıyarık tenceresi 49,95 TL, kozmo tava 24,95 TL, dijital el terazisi 24,95 TL, bıçak çeşitleri 6,95 TL fiyatı ile yer alıyor. 2 kapaklı 2 çekmeceli dolap 214,95 TL’den, 6’lı kahve fincan takımı 39,95 TL’den, kapaklı cam servis tabağı 24,95 TL’den satışa çıkarılıyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sertab Erener sahnede düştüğü anları paylaştı... İsyan etti!
Davalı şoför öldü, ceza korumalara
Fasulyeli ekonomi analizi!
Engin Altan Düzyatan: Neslişah'la bu yüzden evlendim!
Arda Turan'a ikinci evlat mı geliyor?

Sertab Erener sahnede düştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor