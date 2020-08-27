Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak?

İlkokul, ortaokul ve lise için okulların açılacağı tarih belirlendi. Üniversiteler hakkında alınan son kararlar ise öğrenciler için önem arz ediyor. Pandemi döneminde dersler ve sınavlar uzaktan eğitim ile sürdürülmüştü. Öte yandan YÖK, normalleşme sürecine ilişkin bir rehber hazırladı. Rehberde 2020-2021 üniversiteler için güz döneminin uzaktan eğitim ile yürütülmesi önerisi de yer almıştı. YÖK üniversiteler ile ilgili kararını kamuoyu ile paylaştı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK, üniversitelerin yeniden açılış tarihini 1 Ekim sonrası olarak duyurdu. Korona virüsü salgınının bögesel ve yerel seyrine göre ise farklı programlar ve uygulamalar için yeni kararlar alınabilir. YÖK'ün açıklamasından bazı kesitler şu şekilde;

"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra “kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması” da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir.

Geçtiğimiz günlerde salgın dolayısıyla yaptığımız yapısal düzenlemelerle karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelerimize geniş bir alan bırakılmıştır. Üniversitelerimiz Koronavirüs Komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde genel planlamalar yapabilecektir. Elbette ki bu süreç Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların tedbir maksatlı yönlendirmeleri çerçevesinde sürdürülecektir.

YÖK olarak, bu süreci başından itibaren “çevik yönetim, güçlü koordinasyon, esnek kararlar almak ve kurumsal çeşitliliği imkân olarak kullanmak” şeklinde özetleyebileceğimiz bir yönetim anlayışı ile yönetiyoruz. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığı karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husustur."

Üniversiteler ile ilgili alınacak olan kararın güncellenmesinde salgının ve vaka sayılarının gidişatına yönelik bir izleyiş ön görülüyor. Buna göre, kayıtlı olduğunuz veya yeni gideceğiniz üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden yapılan güncel duyuruları takip etmeniz iyi olacaktır.

Bir yandan da YÖK normalleşme süreci rehberi kamuoyu ile paylaşılmıştı.

YÖK NORMALLEŞME REHBERİ

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamalarıyla ilgili, ‘yeni normal’ süreci ve devamında uzaktan öğretimin mümkün olduğunca çerçevesi çizilmiş ve yapılandırılmış bir uzaktan öğretim olması gerektiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Salgının etkinliğinin azalmakla birlikte devam ettiği yeni normal süreçte harmanlanmış (karma) öğrenme uygulamalarına yer verilebilir. Böylece öğrenci sayısı ve fiziki altyapıya göre, sınıflara belli sayıda öğrenci kabul edilip, aynı anda çevrimiçi uygulamayla da sınıfın kalanının derse katılması sağlanabilir. Öğretim elemanı kapasitesi değerlendirilerek sınıfların gruplara bölünmesi suretiyle aynı ders birden fazla grupta da anlatılabilir. Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek üzere sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrimiçi uygulamalar da gerçekleştirilebilir. Yüz yüze yürütülen derslerde sınıf içi eğitimlerin yanı sıra bazı etkinlikler (ders notu paylaşımı, makale yazdırma/ödev, alıştırma ve kaynak paylaşımı gibi) belirli haftalarda ya da her hafta belirli oranlarda uzaktan öğretim uygulamalarıyla desteklenerek ÖYS (Öğretim Yönetim Sistemi) ve canlı ders sistemleri üzerinden yürütülebilir. Önceden ders materyallerinin sisteme yüklenerek öğrencinin kullanımına açılması ve sınıf içi eğitim sürelerinin daha etkin kullanımına dayalı tersyüz uygulama benzeri çevrimiçi destekli yöntemlerle hem öğrencilerin derse hazırlanması hem de sınıf içi yüz yüze veya eş zamanlı çevrim içi dersler için zamanın etkin kullanılması sağlanabilir. Dersler sırasında zaman problemi nedeniyle derinlemesine ele alınamayan konular bu şekilde daha kapsamlı ve nitelikli işlenebilir. Gerektiğinde günlük rutin mesai dışı saatler ve hafta sonu da yüz yüze uygulamalar için değerlendirilebilir. Salgının bölgesel ve yerel seyri, ilgili örgün programdaki öğrenci sayısı ve altyapı imkânları göz önünde bulundurularak üniversitelerimiz, ilgili programların teorik eğitimlerini vermeye ve uygulamalı eğitimlerini desteklemeye yönelik uzaktan öğretim süreçlerini planlamalı."

YÖK NORMALLEŞME SÜRECİ REHBERİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ!