Hibrit eğitim ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim mi olacak?

Koronavirüs salgını sürecinde okullar uzaktan eğitime geçiş yapmıştı. Normalleşme sürecinin ardından yeni öğretim yılı için yapılan planlamalarda hibrit eğitim de yer alıyor. Üniversitelerde güz dönemi için nasıl bir işleyiş olacağı görüşülmeye devam ederken hibrit eğitim yine seçenekler arasında. Hibrit eğtiim modeli uygulamalı derslerin işleyişini kolaylaştırırken aynı zamanda öğrencilerin motivasyonunu da dengeliyor.

HİBRİT EĞİTİM NE DEMEK?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme; en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır. 3 aşamalı şekilde yürütülebilir.

Online: Bu kısım daha çok öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır ki bunlar bilgi ve kavrama olarak düşünülebilir. Ayrıca bilginin kazanılması, tekrara ve bilgiye yönelik egzersizlere bağlı olduğu söylenebilir.

Yüz yüze: Bu kısım ise öğrenmeye yönelik daha ileri basamakları kapsamaktadır. Sentez, analiz ve değerlendirme öğrenmenin ileri basamakları olarak sayabiliriz. Bu kısım etkileşimlerle desteklenmelidir.

Harmanlanmış Öğrenme: Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM Mİ OLACAK?

Hibrit eğitim modeli üniversiteler için de düşünülüyor. Bazı üniversiteler uzaktan eğitim ile dersleri yürüteceğini açıklarken, bazıları henüz planlamalarını tamamlamış değil. Gidilen üniversitenin kendi internet sitesinde veya sosyal medya hesaplarında konuya ilişkin bilgilendirmeleri bulabilirsiniz.

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DERS SAATLERİ KISALIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtlamış ve hibrit eğitim modelinin uygulanabilir detaylarını paylaşmıştı.

Ders saatlerinin kısaltılmasına ilişkin planlamaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullanmıştı;

"Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek."

Ders saatleri ise bir kısmı okulda bir kısmı evde olmak üzere saat düzenlemesine tabi tutulması bekleniyor. 40 dakika olan sürenin 30 dakikaya düşürülmesi ve sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerine de çalışmalar sürdürülüyor.