Hibrit eğitim yapacak üniversiteler belli oldu mu? Uzaktan eğitime geçen üniversiteler hangileri?

Koronavirüs salgını dolayısıyla uzaktan eğitime geçen üniversiteler için yeniden açılış planı oluşturulmaya başladı. Üniversitelerin açılış tarihi ekim ayına ertelenmişti, bir yandan da yeni eğitim modelleri görüşülüyor. Hibrit eğitim yapacak üniversiteler belirlenmeye başladı. Uzaktan eğitim yapacak üniversiteler için ise YÖK Başkanı Yekta Saraç 15 üniversitenin söz konusu yeni sistemi deneyimlemeleri hususunda destek yapılacağını açıkladı.

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM SİSTEMİ

Üniversitelerde güz dönemi için nasıl bir işleyiş olacağı planlanırken hibrit eğitim baş seçenekler arasında yer alıyor. Dijital Dönüşüm Projesi"nin YÖK'ün "sosyal adalet ve fırsat eşitliği" penceresinden yükseköğretime bakışının yansıması olduğunu belirten YÖK Başkanı Yekta Saraç, 15 üniversitenin de bu bakış açısıyla seçildiğini ifade etti.

Bu hususun üniversitelerin bulundukları bölgeye değer katma konusunda daha yetkin olmalarına vesile olacağına işaret eden Saraç, "Bunun dışında, üniversitelerimiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aldığımız kararlarla, mevzuat açısından karma-hibrit sisteme geçti. Yani üniversitelerimiz mevzuat olarak yerelden alınacak kararlarla kendilerine uygun olan şekilde eğitim vereceklerdir. Bütün üniversitelerimizde liyakat ve ehliyet temelli çalışmalar ve yönetim anlayışını ortaya koymaya devam ediyoruz" dedi.

Hibrit sistem ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim nedir?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi ve üniversite rektörlükleri arasında imzalanan protokol, Sakarya Üniversitesinde yürütülmekte olan TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen "Uzaktan Eğitim Platformu"nun, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamındaki 15 üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki uzaktan öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını içeriyor.

UZAKTAN EĞİTİM YAPACAK ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YÖK'ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak Uzaktan Eğitim Platformu, Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak.

Platformda, haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan "Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü", sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan "Sanal Sınıf Modülü", oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği "Duyuru Modülü", sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği "Çevrimiçi Sınav Modülü" ve öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği "Raporlama Modülü" yer alacak.

Platformdan, Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri yararlanacak.

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