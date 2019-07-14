Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? KPSS 2019 lisans sorusu oldu
KPSS lisans sınavının ardından soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? Sınava giren öğrencilerin merak ettiği sorular arasında bu soru da yer alıyor. 10.15’ta başlayan ve 130 dakika süren sınava giren adaylar, soruların yanıtlarına bakarak doğru mu yanlış mı yaptıklarını öğrenmek istiyorlar.
“Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin adı nedir?” sorusu araştırılıyor. KPSS lisans sınavının ilk oturumu 14 Temmuz’da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla soruların yanıtlarını öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden Türkiye’nin ilk sondaj gemisi ile ilgili açıklamalara ulaşabilirsiniz.