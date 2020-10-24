Sınavlar ertelendi mi? Okul sınavları nasıl, yüz yüze mi olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz dönem sınavlar yüz yüze yapılamamıştı. Okulların açılmasıyla birlikte kademelendirilmiş yüz yüz eğitim düzenlemesi yapıldı. Okul sınavları için de yüz yüze olup olmayacağı hakkında bir açıklama bekleyişi vardı. MEB sınavlar ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

OKUL SINAVLARI NASIL, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karara göre okullarda sınavlar yüz yüze yapılacak. Okul idaresi ve öğretmenler sınav programını öğrencileri gruplara ayırarak oluşturacak ve ilan edecek. Öğrenciler belirlenen tarihlerde okullara giderek sınavlarına girecekler.

MEB YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

MEB yüz yüze eğitimle ilgili olarak, "Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak." açıklamasında bulundu.

MEB aynı zamanda, "Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak." ifadelerini kullandı.