26-30 Ekim EBA ders programı yayında! TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı bu hafta nasıl?

TRT EBA TV 26-30 Ekim haftası ders programı belli oldu. Öğrenciler okula gitmdiği günlerde EBA üzerinden ders takibi yapmaya devam ediyorlar. Hangi sınıf düzeyinin, hangi dersleri, hangi saat aralıklarında alacakları EBA ders programında belirleniyor. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı resmi site üzerinden erişime açıldı.

26-30 EKİM EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

26-30 EKİM EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

26-30 EKİM EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YENİ ŞİFRE NASIL ALINIR?

1. e-Okul bilgilerini EBA'ya girmelisin.

2. Bundan sonra kullanmak üzere bir şifre belirle ve kutucuklara yaz.

3. Dilersen e-posta ve telefon bilgilerini de girersin ki şifreni unutursan kurtarabilesin.

4. Bunları içeride 'Profilim' ekranına girerek de düzenleyebilirsin.