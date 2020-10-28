Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları açıklandı mı? Siber Zeka Bilgi Yarışması'na giriş ekranı!

Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları sınava yarışamaya katılım sağlayan adayların merak ettiği konu başlıkları arasında yer alıyor. 20-23 Ekim'de ilkokul, 24-27 Ekim tarihleri arasında da ortaokul grubu Siber Zeka Bilgi Yarışması'na katılım sağladı. Lise grubu için de bugün itibari ile başlayan yarışma 31 Ekim'e kadar sürecek. Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak?

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları, Değerlendirme sonunda kazanan öğrenciler, okul ve sınıf bilgileri ile beraber Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI LİSE GRUBU KATILIMI İÇİN TIKLAYINIZ!

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Siber Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Siber Zekâ Bilgi Yarışması düzenlenmektedir.

Siber Zeka Bilgi Yarışması ile ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin siber farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflenmiştir.

siberzeka.cbddo.gov.tr sayfasında her eğitim kademesi için siber güvenlik konularını kapsayan 10 soruluk eğlenceli bir test bulunmaktadır. En çok doğru cevabı en kısa sürede veren her kademeden öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

Siber Zeka Bilgi Yarışması'na 20 Ekim Salı günü ilkokul kademesi ile başlandı. Ay sonuna kadar devam edecek olan yarışmaya ilkokul öğrencileri 20-23 Ekim, ortaokul öğrencileri 24-27 Ekim ve lise öğrencileri ise 28-31 Ekim tarihleri arasında aşağıda verilen adreslerden giriş yaparak katılabilirler.